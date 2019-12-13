Игорь Руденя: социальная карта жителя Тверской области объединит лучший опыт подобных карт в России

На заседании регионального Правительства, которое 24 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос введения в регионе Социальной карты жителя Тверской области. В частности, утверждены порядки выпуска, выдачи, обслуживания и перевыпуска карты, предоставления по ней льготного проезда гражданам.

«Старт проект намечен на начало 2020 года. В первую очередь, по карте будет предоставляться льготный проезд для отдельных категорий граждан в общественном транспорте. Ещё одна возможность карты – предоставление мер поддержки для граждан, в том числе для многодетных семей. Также планируется заключение соглашения с торговыми сетями по предоставлению обладателям карты скидок. Уверены, что в социальной карте жителя Тверской области мы объединим лучшие практики других субъектов, где уже действует такая карта», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Предполагается, что по карте будут предоставляться государственные услуги в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, транспорта. Учреждения социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ будут перечислять на социальную карту пенсии, ежемесячные денежные выплаты, пособия, компенсации и другие соцвыплаты.

На первом этапе реализации проекта по карте будет осуществляться льготный проезд на всех маршрутах городского транспорта на территории тверской агломерации (Твери и Калининского района) при внедрении новой модели пассажирских перевозок.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Этим правом могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны и члены их семей; инвалиды и ветераны боевых действий; военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы и члены их семей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I, II, III групп, лица сопровождающие инвалида I группы; дети-войны, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий; почетные доноры России и СССР; граждане, пострадавшие от воздействия радиации, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Выдача социальной карты жителя Тверской области будет осуществляться кредитной организацией-эмитентом на основании заявления и при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяющего личность в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Выпуск, выдача, обслуживание и перевыпуск карты осуществляется безвозмездно.

После получения карты гражданин единожды должен обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства для регистрации электронной карты в автоматизированной информационной системе учета поездок. Регистрация осуществляется в день обращения.

Льготный проезд с использованием электронных карт предоставляется гражданам при условии оплаты стоимости льготного проезда в размере 302 рубля в месяц. Оплатить можно будет через офис банка, банкоматы и платежные терминалы, личный онлайн-кабинет, с помощью мобильного банка.

При проезде в транспортном средстве электронную карту необходимо будет приложить к валидатору, либо предъявить водителю или кондуктору-ревизору для проверки и регистрации оплаты проезда.

Ранее жители Тверской области выбрали вариант оформления социальной карты. Наибольшее количество голосов граждане Верхневолжья отдали за изображение на карте Староволжского моста Твери в темное время суток.

24 декабря в Твери состоялась презентация журналистам и жителям города автобуса, который с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года выйдет на городские маршруты №№ 20, 31 и 36. Транспорт взят МУП «ПАТП-1» по договору специально для тестирования новой транспортной модели пассажирских перевозок. Брендированный автобус будет курсировать с 05:00 до 24:00 в течение 15 дней. С 25 по 29 декабря 2019 года – по маршруту №20 (Энергоремонт – Мигалово), с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года – по маршруту № 31 (Мамулино – Перинатальный центр), с 4 по 8 января 2020 года – по маршруту №36 (Мамулино - Сахарово). С 25 декабря по 2 января с 11:00 до 15:00 пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

В рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения. В том числе введено 5 новых и 3 – сезонных.

На сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314 опубликована карта маршрутной сети, которая начнет действовать в феврале 2020 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области