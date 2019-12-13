В Твери «новогодний автобус» бесплатно перевозит пассажиров по маршруту №20

25 декабря в 5:00 на маршрут №20 (Энергоремонт – Мигалово) вышел «новогодний автобус», презентация которого состоялась 24 декабря в рамках внедрения в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. Брендированный автобус будет курсировать на этом, а затем на маршрутах № 31 и №36 с 05:00 до 24:00 в течение 15 дней – с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Проезд – бесплатный.

Транспорт взят МУП «ПАТП-1» по договору специально для тестирования новой транспортной модели пассажирских перевозок. С 25 по 29 декабря автобус ходит по маршруту №20 (Энергоремонт – Мигалово), с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года – по маршруту № 31 (Мамулино – Перинатальный центр), с 4 по 8 января 2020 года – по маршруту №36 (Мамулино – Сахарово). С 25 декабря по 2 января с 11:00 до 15:00 пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Новый транспорт в первый день работы оценили тверитяне, в том числе ветераны.

«Внешне очень приятно смотрится автобус, внутри все удобно сделано, представлена необходимая информация. Для нас важно, что автобус низкопольный – это вопрос комфорта для пожилых людей. Кроме того, он подъезжает прямо к тротуару», – поделился впечатлениями от поездки председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков.

«Считаю, для города автобусы намного удобнее других видов транспорта – здесь комфортно, много места», – отметила жительница Твери Татьяна.

«Здорово, что в нашем городе появился такой транспорт. Удобно заходить в салон, в том числе есть пандус для пассажиров с колясками и маломобильных людей, есть информационное табло – видно, какая сейчас остановка», – сказала заместитель руководителя Тверского регионального отделения «Волонтеры Победы» Анна Филимонова.

Горожане также отмечают: важно, что в новой схеме предусмотрено множество маршрутов, которые продлены до тех точек города, где были проблемы с транспортной доступностью.

Всего в рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. 49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения. В том числе введено 5 новых и 3 – сезонных.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», – отметил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос по развитию транспортной системы в регионе.

Карту маршрутной сети, которая начнет действовать в феврале 2020 года, можно изучить на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314.

Автобусы по обновленной схеме начнут курсировать с 3 февраля 2020 года в соответствии с новым расписанием – с 05:00 до 24.00. Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

На всех маршрутах городского транспорта на территории Твери и Калининского района при внедрении новой модели пассажирских перевозок предусмотрен льготный проезд по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Её выпуск начнётся в 2020 году.

Жители Тверской области выбрали вариант оформления социальной карты. Наибольшее количество голосов (59,1%) граждане Верхневолжья отдали за изображение на карте Староволжского моста Твери в ночное время суток.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.