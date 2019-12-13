В Тверской области утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта, табличками с QR-кодами, содержащими информацию о воинском захоронии с отсылкой на областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф), который создан по инициативе главы региона.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Согласно принятому документу территория каждого мемориала должна быть огорожена, оснащена урнами, скамейками, контейнерными площадками, дорожками с покрытием твёрдого или переходного типа, также должны быть проведены работы по обустройству газонов и разбивке цветников.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года, включая уборку, сбор мусора, выкашивание газонов, побелку бордюров, окраску оград, в зимний период – очистку от снега, в межсезонье – уборку листьев.

Сохранению воинских захоронений в Верхневолжье уделяются особое внимание. В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Тверской области стартовал проект по созданию 3D-моделей каждой скульптуры, которые позволят восстановить их из современных долговечных материалов.

В 2020 году планируется провести обследование и создать 3D-модели высокого разрешения для 56 объектов, находящихся в аварийном состоянии. К 2024 году запланирована подготовка трехмерной модели всех 384 объектов.

Работа ведётся совместно с детским технопарком «Кванториум» в рамках комплексной программы по восстановлению мемориальных объектов, разработанной по поручению Игоря Рудени.

На областном портале регионпобед.рф размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий. Также на сайте представлена информация о боевой истории региона, сведения о подвигах, совершенных на тверской земле, электронная Книга Памяти Тверской области

Всего в Тверской области в настоящее время в Тверской области насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр.