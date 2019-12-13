Игорь Руденя: ремонт местных дорог в Тверской области увеличился более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом

Программы ремонта местных дорог в Тверской области в 2020-2022 годах рассмотрены 24 декабря на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Обсуждение программ ремонта улично-дорожной сети самых крупных городов Верхневолжья – Твери и Ржева – запланировано отдельно в начале 2020 года.

Игорь Руденя обратил внимание: сеть местных автомобильных дорог нашего региона является второй по протяжённости в Центральном федеральном округе – более 19,2 тыс. км.

«Ремонт местных дорог – это большая совместная работа и муниципалитетов, и областного Правительства. За последние годы Правительство Тверской области существенно увеличило поддержку муниципалитетов в сфере дорожного строительства. В результате в 2019-м протяженность отремонтированных муниципальных дорог увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом», – сказал Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области отремонтировано 188,7 км местных дорог, в 2016-м – 43,1 км. Доля средств областного дорожного фонда, направляемых в муниципалитеты, составила свыше 2,7 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем три года назад.

В 2020-2022 годах в нормативное состояние приведут около 450 км местных дорог – это свыше 500 участков, а также более 170 дворовых территорий. Программы ремонта составлены с учетом предложений муниципальных образований, а также отдельных поручений главы региона по социально значимым объектам.

Игорь Руденя подчеркнул: приоритетами в дорожной сфере остаются повышение качества городской среды, доступности сельских территорий, обеспечение безопасности дорожного движения и модернизация дорожной инфраструктуры.

Наибольшее число объектов ремонта в предстоящий трехлетний период – в Калининском районе, по которому в программы включено 50 позиций, в Кашинском городском округе – 43 объекта, в Ржевском районе – 40, в Вышневолоцком городском округе – 37, в Конаковском районе – 32.

Большое внимание уделено приведению в порядок магистральных улиц, в частности, в Бежецке, Удомле. В год празднования 75-летия Великой Победы – ремонту подъездных дорог к воинским захоронениям. В том числе, будет отремонтирован ряд направлений в Ржевском районе.

Игорь Руденя назвал качественное дорожное покрытие одним из важных условий инвестиционной привлекательности территорий. Запланирован ремонт дорог, ведущих к действующим и запланированным в ближайшие годы объектам экономики в Лихославльском, Бологовском районах, Кашинском городском округе, Кимрах, Старице.

Продолжится областная поддержка в обеспечении безопасности на местных дорогах. В 2020 году по данному направлению предусмотрено 84,3 млн рублей. Как подчеркнул Губернатор, этому вопросу в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно быть уделено особое внимание.

Среди ключевых задач, поставленных перед региональным Министерством транспорта и главами муниципалитетов – своевременное заключение контактов на дорожные работы и их проведение в благоприятный по погодным условиям период, в соответствии с региональными стандартами качества.

Общие требования к качеству дорожных работ утверждены Правительством Тверской области. В том числе предусмотрено асфальтобетонное покрытие не ниже марки Б II (гранит).

В ближайшие три года в Тверской области будет также отремонтировано более 1800 км региональных дорог. Программа была рассмотрена на предыдущем заседании областного Правительства.

Трёхлетние программы ремонта региональных и местных трасс приняты впервые. Это позволит обеспечить долговременное планирование, качественно проводить ремонт значительных по протяжённости участков.

Пресс-служба Правительства Тверской области.