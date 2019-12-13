В Тверской области реализуется проект по созданию приёмных семей для граждан пожилого возраста

В Тверской области реализуется проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стать членом приемной семьи могут одинокие или одиноко проживающие на территории региона граждане в возрасте 70 лет и старше или в возрасте 18 лет и старше с группой инвалидности, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи. Данная форма жизнеустройства является альтернативой домам престарелых и инвалидов.

В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Демография» особое внимание уделяется пожилым людям. По программе «Старшее поколение» в регионе проводится диспансеризация и иммунизация жителей пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

«Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения чувствовали необходимую поддержку и заботу, а также имели возможность реализовать свой потенциал», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кандидат, пожелавший организовать приемную семью для пожилых или инвалидов, должен быть дееспособным гражданином в возрасте от 18 лет, проживающим на территории регионе, не являющийся инвалидом (1,2 групп), а также родственником гражданина, нуждающегося в уходе.

Между кандидатом и комплексным центром социального обслуживания населения заключается договор о предоставлении социальных услуг, он зачисляется в учреждение на должность соцработника в соответствии с трудовым законодательством.

Проект предполагает совместное проживание и ведение общего хозяйства. Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению.

По вопросам, связанным с реализацией проекта, можно обращаться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в Тверской области в комплексные центры социального обслуживания населения поступили 16 новых автобусов марки «Газель- Nexst». На эти цели из федерального бюджета было направлено 30,4 млн рублей. На новых автобусах граждане старшего возраста, проживающие в сёлах, могут регулярно приезжать на приём в медицинские учреждения к узким специалистам, для прохождения диспансеризации. Новый транспорт отвечает всем требованиям безопасности, оснащён устройством экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС, тахографами.

Также к 2022 году планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются. Пилотными площадками станут Тверь и Ржев.

Пресс-служба Правительства Тверской области