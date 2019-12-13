В Тверской области устанавливают новые современные контейнеры для сбора коммунальных отходов

В Тверской области началось масштабное обновление контейнеров на местах сбора твердых коммунальных отходов. Их установка стартовала с Пролетарского и Центрального районов Твери. На площадках для сбора ТКО уже размещено более 400 новых контейнеров.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Тверьспецавтохозяйство» в декабре в рамках лизинговой закупки приобрел 5000 новых евроконтейнеров. Более 3300 уже находятся на базе ООО «ТСАХ». До конца года все закупленные контейнеры будут поставлены в регион. Сейчас идет круглосуточный процесс сборки и брендирования, собрано порядка 1000 единиц.

500 новых контейнеров – синего цвета, предназначенные для сбора сухих отходов – пластика, алюминия, стекла, бумаги. Такие установки приобретаются для внедрения дуальной системы сбора отходов, когда мусор разделяется на сухой и мокрый.

Введение дуальной системы поможет сократить количество захораниваемого мусора. На первом этапе система будет отрабатываться в Твери, затем опыт будет распространён в муниципальных образованиях Верхневолжья.

Дуальная система внедряется в рамках новых правил обращения с ТКО. На вопросы о реформе Губернатор Игорь Руденя ответил на пресс-конференции 11 декабря. В частности, глава региона подтвердил, что Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы из других субъектов.

«Работу ведем публично, открыто, проводим общественные слушания. Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов», – отметил Губернатор.

Глава региона также подчеркнул: необходимо обеспечивать экологическое образование, начиная с детей самого младшего возраста. Ведется активная просветительская работа, связанная с внедрением новых правил обращения с отходами, раздельным сбором мусора.

В 2019 году региональным оператором уже было закуплено более 3000 контейнеров. Они были установлены в Заволжском районе Твери, Конаково, Нелидово и других муниципальных образованиях. Закупка 5000 емкостей для сбора ТКО позволит полностью обновить контейнерный парк Твери. Новые удобные пластиковые евроконтейнеры появятся на всех площадках областного центра.

Напоминаем, что для введения дуальной системы сбора отходов на территории Твери региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «ТСАХ» приобретено 650 синих контейнеров сеток для сухого мусора. На данный момент уже осуществлена поставка более 200 этих емкостей, остальные доставят до конца года. Расстановка синих сеток начата в Заволжском районе. Сбор отходов из них осуществляется мусоровозами синего цвета. На синие евроконтейнеры будет нанесено специальное брендирование, поясняющее, что данные емкости предназначены для сбора сухих отходов – пластика, алюминия, стекла, бумаги. Вторичное сырье будет направлено на переработку.

Всего к 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

По региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области также планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа. В Калининском районе предполагается создать площадку со статусом технопарка с современным мусоросортировочным комплексом, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Все создаваемые в рамках реформы ТКО объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

Кроме того, по инициативе Губернатора Игоря Руденя многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области