Тверь простилась с журналистом Юрием Ястребовым

Сегодня в Твери проводили в последний путь ветерана тверской журналистики Юрия Александровича Ястребова, который ушел из жизни 20 декабря. Ему было 83 года.

В церемонии прощания с именитым журналистом приняли участие его коллеги, многие из которых считают себя учениками Юрия Ястребова, а также представители Правительства Тверской области, администрации города Твери, Тверской городской Думы, регионального отделения Союза журналистов России, Верхневолжской ассоциации периодической печати, общественные деятели, журналисты и ветераны СМИ.

Юрий Ястребов – представитель классической школы тверской журналистики. Он начал трудовой путь как корреспондент газеты «Калининец», затем работал корреспондентом в молодежной газете «Смене», с 1964 года был ее главным редактором. С 1982 до 1988 год возглавлял газету «Калининская правда», с 1988 по 2006 годы руководил газетой «Ленинское знамя».

Имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награждён медалью «За доблестный труд», Знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области».

Юрий Ястребов – автор книги «Знамя полка» о Вышневолоцком 144-м стрелковом полке, принявшем бой под Брестом, очерков о дважды Герое Советского Союза Алелюхине, Паше Савельевой, партизанском отряде Лизы Чайкиной, о калининских подпольщиках и партизанах, Калининском районе в годы войны. Эти материалы написаны на основе личных встреч с героями очерков и поэтому несут особую печать достоверности, пронизаны духом военных и послевоенных лет.

Преданность профессии Юрий Ястребов сохранил до конца. Он был членом правления Тверского отделения Союза журналистов, председателем Совета ветеранов Верхневолжской ассоциации периодической печати, постоянным членом жюри областных профессиональных конкурсов «Грани» и «Майские звёзды».

Коллеги ценили опыт Юрия Ястребова, его житейскую и профессиональную мудрость, часто обращались к нему за советом.

Накануне соболезнования родным и близким Юрия Ястребова выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Юрий Александрович прожил долгую жизнь, неразрывно связанную с развитием тверской журналистики. Его искренние, высокопрофессиональные, точные и достоверные материалы рассказывали о земляках, о достижениях Верхневолжья, об истории нашего края. В своем творчестве Юрий Александрович хранил верность традициям российской журналистики, его работы неоднократно отмечались призами и наградами регионального и федерального уровней», – отмечено в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Юрий Ястребов похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.