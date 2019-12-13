Губернатор Игорь Руденя и Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудили строительство северного обхода Твери

Строительство северного обхода Твери и развитие дорожной сферы Тверской области обсудили Губернатор Игорь Руденя и Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на встрече в Минтрансе России.

«Реализация проекта северного обхода Твери позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Идея обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это комплекс по производству молока – 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» – 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», – сказал Игорь Руденя на совещании у Президента РФ Владимира Путина в день открытия трассы М-11 27 ноября.

Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.

На встрече Игоря Рудени и Евгения Дитриха шла речь о необходимости обустройства транспортной развязки на 314-м километре трассы М-11 «Нева». Она будет соединена с хордовой дорогой, которая пройдёт между трассами М-11, М-10 и М-9 с дальнейшим выходом к границе с Нижегородской областью. Строительство хорды займёт в общей сложности 1,5 года, построено уже 40 км.

Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги составляет 669 км. Проезд по М-11 платный, бесплатной альтернативой является дорога М10 «Россия». Протяженность М-11 в тверском регионе составляет порядка 300 км.

Первый участок скоростной трассы в Тверской области был открыт в ноябре 2014 года – объезд Вышнего Волочка. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10.

В 2017 году введен этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м – в обход города Бологое. В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 км от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям.

Игорь Руденя и Евгений Дитрих также обсудили строительство в регионе мостовых сооружений. Ключевым объектом станет Западный мост в Твери. Практическую реализацию проекта планируется начать в 2020 году.

Еще одной темой встречи Губернатора и Министра транспорта РФ стала программа ремонта дорог в Тверской области. В 2020 году в Тверской области в 1,5 раза вырастет протяженность региональных дорог, включённых в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланирован ремонт 153 км дорог по сравнению со 104 км в 2019-м.

В целом в ближайшие три года в Тверской области будет отремонтировано более 1800 км региональных дорог. В регионе впервые принята трехлетняя программа ремонта, что позволит качественно проводить ремонт значительных по протяженности участков.

Пресс-служба Правительства Тверской области