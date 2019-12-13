Жители Твери и Калининского района могут ознакомиться с обновлённой картой маршрутной сети, которая будет действовать с 2020 года

В рамках новой транспортной модели на территории Твери и Калининского района будут функционировать 85 маршрутов: 30 муниципальных и 55 межмуниципальных. На сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/album-135894105_269032314 опубликована карта маршрутной сети, которая начнет действовать в феврале 2020 года.

В открытом доступе - все 85 маршрутов, 49 из них не изменились, в 36 маршрутов внесены изменения. В том числе введено 5 новых маршрутов и 3 – сезонных.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие», - отметил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции, отвечая на вопрос по развитию транспортной системы в регионе.

Новые маршруты: №42 (Гипермаркет «Глобус» -Железнодорожный вокзал), № 43 (Университет - Микрорайон «Южный-Д» – Университет), №44 (ТЦ «Метро» - микрорайон «Радужный»), №45 (улица Зелёная – Центральная районная больница), №116 (Кривцово – Перинатальный центр).

К сезонным маршрутам отнесли №154к (Тверь – Новое Семёновское), № 177к (Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал), №222к (Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал).

Изменения коснутся следующих маршрутов: № 1(Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница), № 7 (Улица Зелёная – микрорайон «Радужный»), № 9 (Юность – Мигалово), № 12 (деревня Деревнище (АТП) - Теплоэлектроцентраль-3), № 14 (Литвинки – Мигалово), №15 (Гипермаркет «Глобус» - Теплоэлектроцентраль-3), №21 (Южный - Мигалово), № 41 (Улица Артюхиной – Химинститут), №51 (Торговый центр «Метро» - Литвинки), №55 (Южный – микрорайон «Радужный»), №56 (Бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»), №106 (Торговый центр «Метро» - Эммаусс), №154 (Дмитрово-Черкассы – Пролетарка – Речной вокзал - Дмитрово-Черкассы (кольцевой)), №177 (Лебедево - Тверь – Дачи), № 202 (Лебедево - Тверь – Дачи), № 204 (пос. Мамулино – пос. Заволжский), №205 (Боровлево-2 – Южный-Д – пос. Литвинки – ПМК - д. Городище - детский санаторий «Прометей»), №222 (Железнодорожный вокзал – Лебедево), №223 (Боровлево-1 – Южный – Черногубово), №228 (пос. Аввакумово – микрорайон «Южный»), № 233 (пос. Химинститута (г. Тверь) – д. Николо-Малица), №110 (Тверь – Восток), №113 (Тверь – Даниловское), № 117 (Глазково – Кобячево), №122 (Тверь - Старый Погост (через п. Химинститута)), №123 (Глазково – Андрианово), №125 (Тверь – Эммаус - Редкино), №225 (Тверь – Новое Семёновское).

Автобусы по обновлённой схеме начнут курсировать с 3 февраля 2020 года в соответствии с новым расписанием – с 05:00 до 24.00.

На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

Льготный проезд на всех маршрутах городского транспорта на территории тверской агломерации (Твери и Калининского района) при внедрении новой модели пассажирских перевозок будет осуществляться по социальной карте жителя Тверской области, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Её выпуск начнётся в 2020 году.

Жители Тверской области выбрали вариант оформления социальной карты. Наибольшее количество голосов (59,1 %) граждане Верхневолжья отдали за изображение на карте Староволжского моста Твери в ночное время суток.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Пресс-служба Правительства Тверской области