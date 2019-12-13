В Торжке после реновации открыт парк культуры и отдыха. Финансирование на проведение работ было предоставлено городу как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за 2018 год.

Проект реализуется Министерством строительства России по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание современной городской среды в муниципалитетах Верхневолжья — одна из первоочередных задач для повышения качества жизни.

«Комфортная городская среда — это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — считает Игорь Руденя.

Грант из федерального бюджета на реновацию восточной части парка культуры и отдыха в Торжке составил 50 млн рублей.

В парковой зоне у городского Дома культуры благоустроили аллею, тротуарные дорожки, проезды и площадки, установили скамейки, линии освещения, детскую площадку с игровым комплексом, а также пандус для маломобильных граждан. Выполнено озеленение.

Также по итогам конкурса 2018 года работы по благоустройству выполнены в Осташковском городском округе. На комплексное благоустройство улицы Евстафьевская из федерального бюджета было выделено 55 млн рублей. Торжественное открытие объекта состоялось 20 декабря.

В рамках проекта выполнены работы по комплексному благоустройству ул. Евстафьевская от улицы Рабочая до переулка Чайкин: укладка тротуарной плитки, полная замена электроосвещения, установка малых архитектурных форм, в том числе беседки с портами для зарядки мобильных устройств. Также проведен ремонт колодцев подземных коммуникаций, высажены деревья, посеяны газоны, установлена детская площадка.

В 2019 году федеральную поддержку получили проекты Старицы по благоустройству набережной на территории Городища и Удомли – там приведут в порядок парк им. Венецианова. Их реализация запланирована в 2020 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области