Инициатива Игоря Рудени по увеличению поддержки предприятий АПК и фермеров отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с инициативой увеличить поддержку предприятий агропромышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты, и крестьянских фермерских хозяйств. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, ряд решений, касающихся развития АПУ Тверской области, был принят 18 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

«Повышая ставки субсидий для сельхозтоваропроизводителей, увеличивая направления субсидирования, государственную поддержку, – мы модернизируем наши отраслевые программы в сельском хозяйстве», – отметил Игорь Руденя.

В 2019 году почти 21,9 млн рублей дополнительно направят на возмещение затрат по приобретению племенного молодняка. Общий объём финансирования данного направления составит 46,6 млн рублей. Получателями государственной поддержки в текущем году станут 14 хозяйств, расположенных в Весьегонском муниципальном округе, Бежецком, Бологовском, Кесовогорском, Лихославльском, Пеновском, Сонковском, Спировком, Торжокском, Торопецком районах, а также в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах. Этими хозяйствами в 2019 году было приобретено 498 голов племенного молодняка.

Почти на 3,9 млн рублей возросла грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. С учётом принятых изменений на эти цели за 2019 год направят 58,9 млн рублей. Также на 11,4 млн рублей увеличен объём средств, предусмотренных на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским фермерским хозяйствам.

Кроме того, на заседании были внесены изменения в порядок предоставления субсидий по ряду направлений, что позволит развивать в регионе племенное животноводство и элитное семеноводство. В частности, увеличены ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства с 4910 до 5960 рублей на 1 гектар. Получателями поддержки по повышенной ставке в 2019 году станут 10 хозяйств, расположенных в Весьегонском муниципальном округе, Зубцовском, Калининском, Сонковском, Старицком, Торжокском районах, Кашинском городском округе.

Также возросла субсидия на возмещение произведенных затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных за 1 условную голову с 306,88 до 541,82 рублей в месяц. Господддержку за октябрь-ноябрь 2019 года по новой ставке получат 10 предприятий, занимающихся молочным и мясным скотоводством, свиноводством, коневодством, звероводством.

Помимо этого, в большую сторону изменены субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. По этому направлению в общей сложности предусмотрено 46,6 млн рублей. Средства направят 14 сельхозпредприятиям.

Всего в АПК Верхневолжья сейчас реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 57 млрд рублей.