Новогодний благотворительный праздник для детей организован в Тверском театре юного зрителя

22 декабря в Тверском театре юного зрителя пройдет благотворительное новогоднее мероприятие «Волшебный снег». Праздник организован Тверским региональным отделением общественно-государственной организации «Союз Женщин России». На него приглашены представители НКО, многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, перенесшие онкозаболевания. Новогодний спектакль посетят около 100 ребят.

Региональное отделение «Союза женщин России» начало работать в Тверской области в октябре текущего года. Общественно-государственный статус объединения установлен Указом Президента России Владимира Путина.

Задачи организации – защита прав интересов женщин, повышение общественного статуса женщин и их роли в политической, экономической и социальной жизни страны, расширение возможностей для самореализации женщин, живущих в сельской местности. Также в числе приоритетных задач проекта — содействие в осуществлении демографической политики РФ, защита материнства и детства, поддержка социальных инициатив в рамках национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.

В Тверской области поддержке семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. Принято решение о создании в регионе Министерства демографической и семейной политики.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевые направления –рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С 1 октября 2019 года в Тверской области всем семьям, где рождается ребёнок, вручается подарок – набор для новорождённых, в которых входит 58 предметов детских принадлежностей.

Кроме того, в сентябре текущего года принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Пресс-служба Правительства Тверской области