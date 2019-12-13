В Тверской области проанализировали основные показатели социально-экономического развития

Министерство экономического развития Тверской области проанализировало основные показатели социально-экономического развития Верхневолжья за девять месяцев 2019 года в сравнении с показателями по Центральному федеральному округу и Российской Федерации.

Тверская область демонстрирует на 3,6 пункта больше, чем по РФ, показатель по индексу промышленного производства, в том числе на обрабатывающих предприятиях – в регионе это 105,8%. На 23,5 пункта выше индекс работ по виду деятельности «Строительство» – в Тверской области он составляет 123,9%.

Кроме того, в Верхневолжье на 4,3 позиции выше, чем в среднем по России, показатель по индексу физического объема оборота розничной торговли – 105,7%. Также отмечен более низкий, чем в среднем по стране, уровень официальной безработицы – в регионе показатель составил 0,6.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетные направления в экономике Тверской области – это поддержка малого и среднего бизнеса, создание кластеров по отраслям промышленности, развитие сельского хозяйства. Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам 2019 года, которую глава региона провел 11 декабря.

Работа по развитию малого и среднего бизнеса ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Один из реализованных проектов – открытие в октябре текущего года в Твери центра «Мой бизнес», в числе основных задач которого обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам.

В числе знаковых проектов – создание в Верхневолжье промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО «Трансмашхолдинг». Проект предполагает локализацию в тверском регионе производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что ключевым предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.

В 2019 году также подписано несколько крупных инвестиционных соглашений – это развитие технопарков, машиностроительного производства, сельского хозяйства. В частности, в Кашинском городском округе стартовала реализация проекта ООО «Румелко-Агро» в молочном животноводстве с объемом инвестиций порядка 18 млрд рублей.

Глава региона в числе основных направлений инвестиций в сельском хозяйстве также обозначил животноводство и производство льна.

Всего в АПК Верхневолжья сейчас реализуется 25 инвестпроектов с общим объёмом вложений более 57 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области