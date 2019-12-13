Фонды Тверской областной картинной галереи вновь откроют для посетителей

Тверская областная картинная галерея продолжает уникальную акцию для любителей искусства. 26 декабря состоится очередная экскурсия в фонды музея. Ее участники посетят сокровищницу галереи, увидят все богатство коллекции, узнают о «жизни» предметов искусства вне экспозиционных залов и побывают в реставрационной мастерской.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8(4822) 39-80-35. Мероприятие проводится каждый последний четверг месяца.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня областная картинная галерея является современным музейным центром мирового уровня, привлекает большое количество туристов, приобщает к искусству молодежь.

В ноябре 2017 года по инициативе Игоря Рудени после официального открытия отреставрированного Тверского императорского дворца стартовал областной проект «Нас пригласили во дворец». Его основная цель – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. По итогам 2019 года Тверской императорской дворец посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Ещё одну инициативу областная картинная галерея реализовала в этом году – детский образовательный проект «Лето во Дворце», его участниками в период летних каникул стали более 1500 ребят. Для школьников Верхневолжья были организованы музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Предполагается, что проект «Лето во Дворце» станет ежегодным и будет традиционно проходить в период летних каникул.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

В открытии обновленного дворца в ноябре 2017 года приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области