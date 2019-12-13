Хоккеисты из Тверской области в составе сборной России завоевали бронзу XIX зимних Сурдлимпийских игр

Представители Верхневолжья в составе сборной России по хоккею с шайбой заняли третье место на XIX зимних Сурдлимпийских играх. Игры прошли 12-21 декабря в Италии, в регионе Вальтеллина-Валькьявенна. Спортсменов поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это выдающееся достижение для всего тверского адаптивного спорта. Уверен, что успех наших хоккеистов на международной арене станет важным стимулом для вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Честь страны отстаивали 7 тверских спортсменов, которые занимаются в спортивно-адаптивной школе под руководством Заслуженного тренера России Александра Ершова. Это Аким Калинин, Никита Камкин, Вадим Мазурский, Виталий Мохов, Андрей Роденков, Александр Соловьев, Михаил Фетисов.

Сборная команда России одержала убедительную победу над сборной командой Финляндии со счетом 5:1.

По итогам соревнований Россия заняла 3 место из 5 команд-участниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области