Селигер в Тверской области признан одним из самых красивых озёр в стране

Озеро Селигер, расположенное в Осташковском городском округе Тверской области, вошло в десятку самых красивых зимой водоёмов в стране. Такие данные опубликовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

«Селигерская земля – поистине замечательный, живописный край. Сегодня Осташковский городской округ – это территория с богатым историко-культурным наследием и большим социально-экономическим потенциалом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

По информации портала, туристы отметили наиболее привлекательные для зимних путешествий озёра - Байкал в Иркутской области, Рица в Абхазии, Онежское озеро в Карелии, Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области, Ладожское озеро в Ленинградской области, Лебединое озеро в Алтайском крае.

Озеро Селигер по праву является одним из самых популярных мест на туристской карте России. Здесь насчитывается свыше 500 исторических и археологических памятников, начиная с эпохи палеолита и заканчивая XIX веком, десятки памятников архитектуры федерального значения.

На осташковской земле находится великая духовная святыня России – Нило-Столобенская пустынь, которая ежегодно привлекает тысячи паломников. В деревне Волговерховье берёт начало великая река Волга.

Ежегодно на Селигере проходят различные мероприятия, которые привлекают гостей из других регионов. В календарь туристских событий Тверской области на 2020 год включен ряд мероприятий, которые пройдут в Осташковском городком округе. Среди них - гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник», фестиваль «Паруса России на Селигере», XXII Большой Волжский Крестный Ход и другие.

Всего в туристский календарь на 2020 год включено 89 мероприятий, представляющих наибольший интерес для туристов. В перечень вошли мероприятия гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленностей. Они пройдут на территории 31 муниципального образования.

Ежегодно туристский календарь событий Тверской области пополняется новыми мероприятиями. Для сравнения: в 2018 году в него было включено 40 событий, в 2019 году – 45.

По мнению Губернатора, проведение наибольшего числа интересных и ярких событий на высоком уровне будет способствовать росту туристического потока в регион.

Пресс-служба Правительства Тверской области