Тверской «Кванториум» принимает участие в Международном конкурсе детских инженерных команд

Команда тверского детского технопарка «Кванториум» принимает участие в заключительном этапе Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада»-2019 в Москве, который проводят Министерство просвещения РФ совместно с федеральным Фондом новых форм развития образования. Мероприятие проходит с 18 по 21 декабря, в финале встречаются 92 команды из 6 стран.

Конкурс проводится по нескольким направлениям (трекам): Аэротакси; Бесшовный навигатор; Инструменты редактирования генов; Умная энергетика; Трансформируемый модуль космической станции; Гибкая электроника; Психоэмоциональный тренажер; Low cost high-tech; Канатная дорога; Оптимальный захват.

По итогам заочного тура конкурса тверская команда «Lemniscata» была признана лучшей в треке «Оптимальный захват».

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», — считает Игорь Руденя.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». В этом году в нем принимают участие 3000 школьников из всех 42 муниципалитетов.

Интерактивная программа «Нас пригласили в Кванториум» рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы смогут приобрести современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области