В Тверском императорском дворце расскажут об уникальной коллекции костюмов из фондов Александринского театра

21 и 22 декабря жителей и гостей областной столицы приглашают в Тверской императорский дворец на выставку «Царская Русь на императорской сцене». В эти выходные посетителям предоставлена уникальная возможность узнать о коллекции исторического сценического костюма от Светланы Спириной – куратора выставки и руководителя музейно-экскурсионных программ Александринского театра.

В субботу и воскресенье запланировано проведение четырех сеансов – в 12:00 и 14:00. Сбор группы – в вестибюле Тверского императорского дворца. Предварительная запись на экскурсию не требуется. Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

«Сегодня областная картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На выставке, которая открылась в галерее в ноябре, представлена так называемая «боярская коллекция» из фондов Александринского театра: эскизы, костюмы и реквизит из легендарных спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси. В их числе «Пожарской» М.В. Крюковского, «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис» А.К. Толстого; «Правительница Софья» В.А. Крылова и П.Н. Полевого, «Великий государь» В.А. Соловьева, «Борис Годунов» А.С. Пушкина.

Здесь экспонируется серия никогда ранее не выставлявшихся эскизов выдающихся театральных художников Б.А. Альмедингена, В.В. Дмитриева, Д.Ф. Попова, А.И. Константиновского, К.Б. Кустодиева. Художники скрупулезно изучали быт московских царей и цариц, стремясь исторически точно воссоздать покрой и детали отделки облачения царей и бояр. Выставку дополняют уникальные фотографии из спектаклей.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища. В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области