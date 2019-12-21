Более 5 тысяч детей и взрослых приглашены на ледовое шоу Татьяны Навки в Твери

21 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери при поддержке Правительства Тверской области проходит ледовое шоу заслуженного мастера спорта России, Олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

На три представления, которые организованы в течение дня, приглашены многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений, представители общественных организаций из всех муниципальных образований региона. Всего это более 5 тысяч детей и взрослых.

Мюзикл «Руслан и Людмила» – это новый взгляд на произведение А.С. Пушкина. В шоу собраны технологии и новейшие световые 3D эффекты, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. В представлении принимают участие известные российские фигуристы.

Задачу реализовывать интересные для жителей и гостей Тверской области культурные проекты поставил Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году жителям Верхневолжья в преддверии Нового года и Рождества были представлены ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания – детский спектакль «Новые Бременские музыканты на льду» и программа «Вместе и навсегда».

Главные роли в них исполнили бронзовый призер Олимпийских Игр, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Оксана Домнина и Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

Поддержка семей с детьми – часть мероприятий «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» осуществляются ежемесячные выплаты в размере 10710 рублей при рождении или усыновлении первого ребёнка. В 2019-м региону из федеральной казны на эти цели выделено свыше 511 млн рублей.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области