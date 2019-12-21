Установлен предельный тариф на пассажирские перевозки в общественном транспорте Твери

Приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области установлен единый предельный тариф на перевозки пассажиров в общественном транспорте города Твери.

С 1 января 2020 года для пассажиров, пользующихся банковской или транспортной картой, стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 25 рублей. Кроме того, при покупке абонемента цена билета будет уменьшаться в зависимости от количества поездок и может снизиться до 21 рубля. Предельный тариф, установленный РЭК в размере 29 рублей за одну поездку будет применяться только при оплате наличными.

Также установлен предельный тариф на пассажирские перевозки в Калининском районе. Он составит 3,1 рубля за километр при оплате наличными и 3,0 рубля – по безналичному расчёту. Кроме этого, для исключения риском увеличения стоимости проезда на 25 пригородных маршрутах в тарифном меню будут установлены уникальные тарифы в диапазоне от 2,3 до 2,9 рублей за 1 километр.

Напомним, переход на новую модель пассажирских перевозок в Твери и агломерации состоится в феврале 2020 года в целях создания более комфортных условий для пассажиров, повышения безопасности в общественном транспорте, обеспечения финансовой прозрачности рынка пассажирских перевозок. Все привычные маршруты будут сохранены, некоторые из них – продлены, появятся дополнительные направления, которые свяжут областной центр с шестью населенными пунктами Калининского района.

Одна из главных особенностей новой модели пассажирских перевозок – единые регулируемые тарифы, исключающие произвольную установку платы за проезд отдельными перевозчиками.

Кроме того, на всех маршрутах пассажиры смогут воспользоваться положенными им льготами на проезд.

Интервалы движения по маршрутам составят в среднем 4 минуты, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут. Время работы общественного транспорта увеличится: новые низкопольные автобусы, оснащенные современным навигационным оборудованием, видеорегистраторами, валидаторами и системами климат-контроля, будут находиться на маршрутах с 5 до 24 часов.

Главное управление

«Региональная энергетическая комиссия»

Тверской области