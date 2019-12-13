125 жителям Тверской назначены стипендии за высокие достижения в спорте

20 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Президиума Правительства Тверской области. В числе вопросов повестки дня рассмотрели поощрение спортсменов региона в области спорта высших достижений.

Принято решение назначить ежемесячные стипендии четверым жителям Верхневолжья, которые вошли в состав сборных команд страны. Это Братищева Мария, Аникин Даниил (универсальный бой), Аширов Дурсун Камандар оглы, Малафеев Александр (кикбоксинг).

«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в настоящее время получателями данного вида поддержки являются 125 жителей региона. На обеспечение выплат в 2019 году заложено порядка 10 млн рублей.

63 тренерам и 221 спортсмену Тверской области, в том числе с инвалидностью, в 2019 году было назначено единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2018 году.

По числу получателей денежного вознаграждения лидируют гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, перетягивание каната, а также дзюдо, спортивная ходьба и хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение назначается ежегодно спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх в индивидуальной программе и командных дисциплинах. Размер выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области