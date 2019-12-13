400 специалистов в сфере туризма в Тверской области повысили квалификацию в 2019 году

В Тверской области 400 специалистов в сфере туризма повысили квалификацию в 2019 году. Дополнительное профессиональное обучение было организовано региональным Правительством.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», - отметил Губернатор Игорь Руденя 18 декабря, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства Тверской области.

Специалисты индустрии гостеприимства, экскурсоводы и преподаватели туристских специальностей, отельеры и представители муниципалитетов, на территории которых проходят крупнейшие мероприятия, стали слушателями образовательного курса Российского государственного университета туризма и сервиса. Вуз занимает лидирующие позиции по подготовке высококвалифицированных кадров для индустрии гостеприимства.

Прошли очные и вебинарные занятия, слушатели получили обратную связь от педагогов-практиков. В программу обучения, которое длилось 2 месяца, вошли занятия по анализу туристического рынка муниципальных образований, изучение механизмов государственно-частного партнерства по развитию инфраструктуры, организация маркетинговых коммуникаций, тенденции молодежного и событийного туризма.

Также при поддержке Министерства туризма Тверской области повысили 55 администраторов и 45 горничных. 40 экскурсоводов и 10 гидов-переводчиков получили удостоверения о прохождении добровольной аттестации.

Для специалистов в сфере событийного туризма мастер-классы провели эксперты международного уровня – организаторы Национальной премии Russian Event Awards, фестиваля «Нашествие» и других заметных мероприятий. Успешные кейсы по работе с самостоятельными туристами и группами получили более 100 человек.

В Тверской области утверждён календарь туристских событий на 2020 год. В него включено 89 мероприятий гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленности – в 2 раза больше, чем в 2019-м.

Среди ключевых мероприятий следующего года: гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», фестивали клюквы, картошки, капусты, мёда, «Походная кухня» в Калязине, фестиваль семейного отдыха «Аленький цветочек» в Кесовой Горе, «Народная рыбалка» и триатлон Ironstar в Конаковском районе, традиционное освящение Истока реки, Пушкинский праздник поэзии в Берново, Гумилёвский фестиваль в Бежецке, «Троицкие гуляния», «День русской деревни», «Паруса России на Селигере», Ржевские гостевания, творческая ассамблея «В гостях у Гения вкуса» в Торжке, а также фестиваль «Вкус Верхневолжья» в областной столице, арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» и другие.

Больше всего мероприятий планируется провести в Твери, а также в Калининском, Конаковском, Старицком, Торжокском районах и Осташковском городском округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области