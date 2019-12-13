Многодетные семьи Тверской области законодательно освобождены от уплаты транспортного налога

Законодательное Собрание Тверской области на заседании 20 декабря поддержало инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени и приняло в двух чтениях изменения в статью 3 закона «О транспортном налоге в Тверской области».

Документ устанавливает дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей в виде их освобождения от уплаты транспортного налога.

Указанная налоговая льгота будет предоставляться одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи в отношении одного транспортного средства (по его выбору) с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно – при условии, что использование ТС не связано с предпринимательской деятельностью.

Закон направлен на улучшение демографической ситуации в регионе и повышение уровня доходов семей с детьми в регионе. Закон начнёт действовать со дня его официального опубликования и будет применяться к исчислению транспортного налога, начиная с 2019 года.

По информации Министерства демографической и семейной политики Тверской области, данные о наличии автомобиля предоставили 3662 семьи. С учетом мощности автомобиля, сумма выпадающих доходов составит 9 млн. рублей.

Документ является частью «демографического пакета» инициатив, предложенных Губернатором Игорем Руденей в сентябре 2019 года.

«В последние годы на федеральном и региональном уровне введён целый ряд новых мер социальной поддержки семей. Мы видим, что они достаточно эффективны. С 2015 года в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 40% – до 11705. Новые инициативы, в первую очередь, направлены на молодые и многодетные семьи, решение жилищного вопроса, создание условий для роста доходов семей, включая трудоустройство, воспитание и образование детей, а также пропаганду семейных ценностей», – сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области