В Тверской области утверждён бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

20 декабря депутаты Законодательного Собрания Тверской области во втором чтении приняли закон о региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Приоритетным направлением при формировании главного финансового документа Верхневолжья стала реализация в регионе национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в ближайшие три года размер поступлений из федерального бюджета по этому направлению составит более 38 млрд рублей.

«В Тверской области сформирован бюджет развития, который обеспечит реализацию в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования, экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса – это всё направления реального сектора экономики. Стратегической задачей также является улучшение демографических показателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Расходы областного бюджета будут реализованы по 27 программам.

В социальной сфере приоритетами являются строительство Детской областной клинической больницы, второго регионального сосудистого центра, новых образовательных и спортивных объектов, поддержка граждан, в том числе, ветеранов Великой Отечественной войны.

80% федеральных средств предусмотрено на развитие здравоохранения, образования, ЖКХ и сельского хозяйства. Средства будут направлены на создание спортивных объектов, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, создание новых мест в детских садах, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие промышленного производства и другие направления.

Главное направление в экономике – поддержка инвестиционного развития. Со следующего года начнется реализация новых мер по поддержке промышленных и инновационных предприятий, созданию в регионе современных индустриальных парков и новых рабочих мест во внебюджетной сфере.

В дорожной сфере предусмотрены средства на внедрение новой модели общественного транспорта, строительство и ремонт дорог.

В туризме ключевым станет развитие инфраструктуры в Твери, Калязине, Кимрах, Завидово и Конаково в рамках кластера «Волжское море». Объем бюджетных вложений в его реализацию – свыше 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей – федеральные деньги.

В развитие сельского хозяйства за три года будет вложено свыше 4,4 млрд рублей. Средства направят на создание условий для льноводства, молочного животноводства, комплексного развития сельских территорий, бизнеса на селе.

В ближайшие три года значительные средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов - строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию, реализацию в муниципальных образованиях программ благоустройства.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, к 2022 году, по сравнению с текущим, доходы увеличатся на 13,6 млрд рублей, или на 20 %. В следующем году доходы областного бюджета составят 74,9 млрд рублей, в 2021 году – 78,2 млрд рублей, в 2022-м – 79,5 млрд рублей. Предполагается рост налоговых и неналоговых поступлений.

Продолжится работа по снижению государственного долга. Госдолг региона уже уменьшился с 26,4 млрд рублей в 2016 году до 23,2 млрд рублей в 2019-м. По прогнозу регионального Минфина, к 2022 году госдолг региона снизится до 22,7 млрд рублей.

Также областным парламентом во втором чтении принят закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы. Приоритетные направления программы - реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение». На обеспечение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» направят 2,2 млрд рублей, на региональный проект «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» - 571 млн рублей. Финансирование регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» составит 1 млрд рублей. На следующий год увеличено финансирование на лечение онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения, проведение профилактических мероприятий.

Финансирование фонда в следующем году по сравнению с 2019-м увеличится более чем на 1 млрд рублей - до 17 млрд рублей, в 2021 году параметры бюджета фонда составят 18 млрд рублей, в 2022 году – 18,9 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области