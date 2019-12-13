Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника органов безопасности

20 декабря в Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника органов безопасности РФ. С профессиональным праздником

сотрудников и ветеранов Управления ФСБ по Тверской области поздравил

Губернатор Игорь Руденя, другие почетные гости.

«Основу спецслужб нашей страны всегда составляли сильные и волевые люди, настоящие патриоты, считавшие высшим долгом служить Родине и своему народу, отстаивать интересы государства и защищать его от любых внутренних и внешних угроз. Самые теплые слова признательности хочу сказать ветеранам службы. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время сотрудники органов безопасности региона продемонстрировали высочайший профессионализм и преданность стране.

Сегодня коллектив Управления ФСБ России по Тверской области с честью продолжает ваши традиции», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в 2019 году сотрудники Управления внесли важный вклад в обеспечение безопасности крупных событий в жизни региона, успешно решали задачи по противодействию терроризму и экстремизму, в сфере экономической безопасности.

Глава региона поблагодарил ветеранов, личный состав и руководство управления за важный вклад в решение задач, которые стоят перед Тверской областью и всей страной, и вручил работникам ведомства заслуженные награды.

Пресс-служба Правительства Тверской области