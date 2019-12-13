Игорь Руденя на встрече с представителями гражданского общества подвел итоги совместной работы в 2019 году

20 декабря в Твери состоялась предновогодняя встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями гражданского общества. В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ, председатель и депутаты Законодательного Собрания региона, митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководители региональных структур федеральных ведомств. На встречу приглашены ветераны, Герои Социалистического труда, почетные граждане Тверской области, главы муниципалитетов, представители общественных организаций.

«2019 год стал для нашей страны, для Тверской области важной вехой в истории. Дан старт национальным проектам, разработанным по инициативе Президента страны Владимира Путина. Тверская область активно участвует в их реализации в сфере образования, дорожном секторе, малом и среднем бизнесе, здравоохранении, социальной сфере», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор считает: для Тверской области национальные проекты – это возможность выйти на новый уровень, стать успешным регионом с цифровой экономикой, современной инфраструктурой, эффективной социальной сферой.

В 2019 году заключены важные для Верхневолжья инвестиционные соглашения в агропромышленной сфере. Среди наиболее крупных проектов – животноводческий комплекс и комбикормовый завод на 900 тыс. тонн в год в Ржевском районе, свиноводческий комплекс на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, молочная ферма на 500 голов в Калининском районе. Подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Это самый крупный в Тверской области инвестпроект в АПК за последние годы: порядка 700 рабочих мест, 18 млрд рублей инвестиций.

Тверская область стала центром инновационного развития транспортного машиностроения. Серьезные перспективы открыты для Тверского вагоностроительного завода, который планируют сделать якорным предприятием кластера транспортного машиностроения.

На новый уровень вышла государственная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса: приняты законы о льготной системе налогообложения, открыт единый центр поддержки предпринимателей. В приоритетной для региона сфере туризма началась реализация крупнейшего инвестиционного проекта «Волжское море».

При поддержке федерального центра в полтора раза увеличены объемы ремонта автомобильных дорог в Тверской области. Началось внедрение новой модели общественного транспорта в городе Твери и Калининском районе. Она заработает уже в начале 2020-го и в дальнейшем охватит весь регион.

Построено несколько важных социальных объектов. Это школы, детские сады, детская поликлиника в Твери, Старице, Лихославле. Создаются новые объекты образования, здравоохранения и спорта. В 2020 году стартует строительство детской областной клинической больницы – центра медицинского кластера, в который войдут несколько учреждений здравоохранения. Кроме того, в регионе ведется формирование современной службы скорой медицинской помощи, работа по созданию филиалов ведущих медицинских организаций области.

В Тверской области принят комплекс новых региональных мер по поддержке многодетных и молодых семей: от подарочных наборов для новорождённых до субсидий на транспортные средства и погашение ипотеки.

Важное событие в культурной сфере – возрождение совместными усилиями главной святыни Верхневолжья – Спасо-Преображенского собора.

«Новый, 2020-й год – это год 75-летия Великой Победы. Тверская область станет одним из центров проведения федеральных мероприятий Года памяти и славы. Ключевым событием станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату как символа нашей памяти и благодарности поколению победителей», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил участников встречи за вклад в развитие Верхневолжья и выразил уверенность, что совместная работа позволит достичь высоких результатов в 2020 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области