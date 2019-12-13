Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Ястребова

Ушёл из жизни Юрий Александрович Ястребов, член правления Тверского отделения Союза журналистов, председатель Совета ветеранов Верхневолжской ассоциации периодической печати, постоянный член жюри областных профессиональных конкурсов «Грани» и «Майские звёзды». Соболезнования родным и близким Юрия Ястребова выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Юрий Александрович прожил долгую жизнь, неразрывно связанную с развитием тверской журналистики. Его искренние, высокопрофессиональные, точные и достоверные материалы рассказывали о земляках, об достижениях Верхневолжья, об истории нашего края. В своем творчестве Юрий Александрович хранил верность традициям российской журналистики, его работы неоднократно отмечались призами и наградами регионального и федерального уровней», — отмечено в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Юрий Ястребов начал трудовой путь как корреспондент газеты «Калининец», затем работал корреспондентом в «Смене», с 1964 года — главным редактором.

С 1982 до 1988 года возглавлял газету «Калининская правда», с 1988 по 2006 годы руководил газетой «Ленинское знамя».

Имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награждён медалью «За доблестный труд», Знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области».

Юрий Ястребов — автор книги «Знамя полка» о Вышневолоцком 144-м стрелковом полку, принявшем бой под Брестом, очерков о дважды Герое Советского Союза Алелюхине, Паше Савельевой, партизанском отряде Лизы Чайкиной, о калининских подпольщиках и партизанах, Калининском районе в годы войны.

Материалы написаны на основе личных встреч с героями очерков и поэтому несут особую печать достоверности, пронизаны духом военных и послевоенных лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области