Принят региональный закон о дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Тверской области

Законодательным Собранием Тверской области единогласно приняты сразу в двух чтениях изменения в региональный закон «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», инициированные Губернатором Игорем Руденей.

«В Тверской области совершенствуется система поддержки семей. Мы перенимаем лучший опыт других регионов», — сказал Губернатор на заседании Правительства Тверской области, где обсуждался законопроект .

Документом зафиксированы дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые начнут действовать с 2020 года. В их числе – предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости). На 2020 год по данному направлению заложено более 48 млн рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 48 семьям. Воспользоваться субсидией можно будет один раз в 5 лет.

Еще одна мера поддержки – освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). В 2020 году мерой поддержки смогут воспользоваться более 3600 семей.

Также с 2020 года матерям из многодетных семей будет предоставляться компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. В 2020 году запланирована поддержка более 580 женщин по данному направлению. На эти цели в будущем году планируется выделить 4,1 млн рублей.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По предварительным оценкам, эта мера поддержки в 2020 году коснется 5000 школьников. В бюджете на эти цели предусмотрено порядка 25 млн рублей.

Вопросами укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышения статуса многодетной семьи в Тверской области занимается созданное в 2019 году Министерство демографической и семейной политики.

Пресс-служба Правительства Тверской области