Тверская область вновь вошла в «золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга за 2019 год

Тверская область заняла 18-е место в Национальном туристическом рейтинге-2018. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который совместно с журналом «Отдых в России» провел пятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

В «золотую двадцатку» рейтинга Тверская область входит четвертый год подряд, стабильно занимая 18-е место.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Комментируя позиции Тверской области в рейтинге, его составители отметили, что в Верхневолжье в этом году уже в седьмой раз прошел туристический форум «Реки России». На нем губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в 2018 году кластеру круизного туризма и отдыха «Волжское море» был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Проект включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы.

ЦИК «Рейтинг» напоминает, что ключевым объектом кластера станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», аналогов которому в России нет. Узел соединит водные, железнодорожные и автомобильные пути. Дорога на скоростной электричке до Завидово составляет около часа, а открытие платного участка автотрассы М-11 «Нева» еще больше связало курорт со столицей.

По мнению директора ООО «Турфирма «Комильфо», председателя Тверского отделения Российского союза туриндустрии Валерия Иванова, в текущем году турбизнесе наметился ряд положительных тенденций.

«За последний год увеличился поток иностранных туристов, а сами россияне стали больше путешествовать по стране. В частности, это стало возможным благодаря новым и отремонтированным дорогам», – сказал Валерий Иванов.

По его мнению, в ближайшее время необходимо усилить рекламную кампанию российских туристических объектов, а также обратить особое внимание на поддержку внутреннего детского туризма. Отдых в России нужно сделать модным и престижным, считает эксперт.

Говоря о достижениях 2019 года, Валерий Иванов отметил открытие движения по трассе М-11, которая существенно облегчила автомобильное сообщение между городами.

«Также положительные изменения произошли в поддержке отрасли на региональном уровне. Началось субсидирование туроператоров по детскому туризму и новым объектам показа», – сказал Валерий Иванов.