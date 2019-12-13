С 1 января 2020 года в Верхневолжье вводится новая награда – почетный знак Тверской области «Слава отца»

С 1 января 2020 года в Верхневолжье начнет действовать новая региональная награда – почётный знак Тверской области «Слава отца», которая введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени. 20 декабря Законодательное Собрание приняло соответствующий региональный закон.

Награда будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций Верхневолжья.

«Получить награду «Слава отца» будет почётно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное».

Награда призвана подчеркнуть общественное признание и высокое уважение к ответственному родительству. Почётный знак «Слава отца» будет вручаться отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пять и более детей.

При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

Награждённым знаком «Слава отца» предусмотрена единовременная денежная выплата в 50 тысяч рублей.

Инициативу о создании новой награды для многодетных отцов Игорь Руденя озвучил на одном из заседаний регионального Правительства в сентябре текущего года. Тогда же было принято решение о введении ряда новых мер поддержки многодетных семей.

Для создания в регионе комплексной системы поддержки семей с детьми создано Министерство демографической и семейной политики.

Всего в настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. На их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области