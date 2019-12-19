Владимир Путин о значении Победы в войне с нацисткой Германией: «Речь шла о сохранении восточнославянского этноса»

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной большой пресс-конференции, подчеркнул значимость Победы в Великой Отечественной войне для российского и украинского народов.

Путина спросили, не жалеет ли он, что в сводной колонне победителей не будет представителей всех советских республик, в том числе Украины и Грузии. Глава государства отметил, что если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Значит, они просто не проявляют должного уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной Родины, считает президент.

«Это в документах нацистской Германии прописано: часть славянского населения — на работы, большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла нет просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении восточнославянского этноса – русских и украинцев», – напомнил Путин.

Глава государства в июле этого года подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в 2020 году, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы подготовки к торжествам обсуждались, в том числе, 11 декабря на заседании Российского организационного комитета «Победа» под председательством Владимира Путина. В заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Обсуждение коснулось тем жилищного, медицинского, лекарственного обеспечения ветеранов, предоставления этой категории граждан социальных услуг.

Напомним, в Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. По поручению Игоря Рудени прорабатывается вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь», - отметил Игорь Руденя.

Ранее по инициативе Игоря Рудени было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в 2019 году помощь оказана 41 ветерану. В декабре 2019 года дополнительно были выделены средства на обеспечение жильем ещё 12 ветеранов. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги. С 2018 года введена компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения или гибели родителей.

Также на заседании оргкомитета «Победа» обсуждались вопросы, связанные увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны.

В Верхневолжье идёт создание Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. Обеспечение инфраструктуры проекта взяла на себя Тверская область.