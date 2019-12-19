Жители Тверской области выбрали оформление социальной карты

Жители Тверской области выбрали вариант оформления социальной карты.. Наибольшее количество голосов (59,1 %) граждане Верхневолжья отдали за изображение на карте Староволжского моста Твери в ночное время суток. Результаты онлайн голосования можно посмотреть по ссылке https://forms.gle/usqfyBQot9umTiaj8

Выпуск социальной карты жителя Тверской области начнётся в 2020 году.

По этой карте, к которой будет привязан единый социальный проездной билет (ЕСПБ), будет осуществляться льготный проезд на всех маршрутах городского транспорта на территории тверской агломерации (Твери и Калининского района) при внедрении новой модели пассажирских перевозок.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие. Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной карты или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации – 25 рублей», — сказал Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам года, которая состоялась 11 декабря.

Стоимость тарифа при оплате одного билета в транспорте наличными в настоящее время обсуждается. Первые партии новых автобусов прибудут в регион в декабре-январе. На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Для реализации права на льготный проезд необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства для регистрации электронной карты в автоматизированной информационной системе учета поездок. Регистрация осуществляется в день обращения.

Право на предоставление льготного проезда с использованием социальной карты жителя Тверской области либо банковской карты «Мир» установлено для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов и ветеранов боевых действий; военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы и членов их семей; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов I, II, III групп, лиц, сопровождающих инвалида I группы; детей-войны, ветеранов труда, тружеников тыла, детей-инвалидов; реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий; почетных доноров России и СССР; граждан, пострадавших от воздействия радиации.

Льготный проезд с использованием электронных карт предоставляется гражданам при условии оплаты стоимости льготного проезда в размере 302 рубля в месяц.

При проезде в транспортном средстве электронную карту необходимо будет приложить к валидатору, либо предъявить водителю или кондуктору-ревизору для проверки и регистрации оплаты проезда.

Социальная карта изготавливается на основе российской национальной платежной системы «Мир». О своем участии в реализации проекта в качестве кредитной организации – эмитента карты заявил ПАО «Сбербанк России».

Выдача социальной карты будет осуществляться кредитной организацией-эмитентом на основании заявления и при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяющего личность. Выпуск, выдача, обслуживание и перевыпуск социальной карты осуществляется на безвозмездной основе.

Пресс-служба Правительства Тверской области