В школах Верхневолжья 18 300 учеников обеспечиваются бесплатным питанием при областной поддержке

18 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку вошли вопросы, связанные с реализацией мер социальной поддержки жителей Верхневолжья.

На заседании одобрено решение о распределении субсидий из областного бюджета на организацию горячего питания в школах для детей из малоимущих семей. Поддержка предусмотрена 18 300 школьникам. На эти цели в 2020-2022 годах заложено по 115,6 млн рублей ежегодно.

Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность предоставления указанной меры школьникам, воспитывающимся в многодетных семьях.

«Сегодня наши самые главные задачи связаны с демографией. Очень важно вести системную работу в этом направлении, обеспечить заботу о детях. Особую поддержку нужно оказывать многодетным семьям», – сказал Губернатор.

В Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики. Ключевые задачи ведомства – улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи, поддержка материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи.

По инициативе Игоря Рудени в регионе вводятся дополнительные направления для многодетных родителей.

С января 2019 года многодетные семьи Верхневолжья освобождены от платы за вывоз ТКО. Весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым. На сегодняшний день уже более 1740 семьей Тверской области стали получателями набора, в который входят 58 предметов, необходимых для ухода за младенцем.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. Это предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных от уплаты транспортного налога на одну легковую машину, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет также предоставляться единовременная выплата на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Кроме того, в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. На их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области