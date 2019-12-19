В восстановлении электроснабжения в районах Тверской области задействовано 211 бригад и 188 единиц техники

В ночь на 19 декабря на территорию ряда регионов страны пришёл циклон, что вызвало обрывы линий электропередач, схлестывания проводов, падение деревьев на ЛЭП. Неблагоприятные погодные условия в настоящее время наблюдаются в Новгородской, Ленинградской, Псковской и Тверской областях.

В связи с ухудшением погодных условий в Верхневолжье в филиале «Россети Центр Тверьэнерго» введён особый режим работы. Энергетики устраняют последствия шквалистого ветра в Калининском, Ржевском, Торопецком районах, а также Вышневолоцком и Осташковском городских округах.

По поручению Губернатора Игоря Рудени создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, представители филиала «Россети Центр Тверьэнерго», руководители областных Министерств и ведомств.

Аварийно-восстановительные работы начались ночью. В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 211 бригад энергетиков, включая сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники.

Работы по восстановлению электроснабжения жителей будут вестись круглосуточно.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также можно оставить сообщение по телефону +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

Пресс-служба Правительства Тверской области