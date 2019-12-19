В Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского по национальному проекту «Культура» закуплено 18 новых инструментов

26 декабря в концертном зале Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского состоится предновогодний концерт «Парад оркестров», в котором примут участие творческие коллективы учреждения. В рамках концерта пройдет презентация музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования, приобретенного для колледжа в 2019 году по национальному проекту «Культура».

Повышение качества профессионального образования в регионе, а также уровня подготовки молодых дарований Верхневолжья – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

В рамках национального проекта для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено оборудование на сумму более 10,5 млн рублей. Это 18 музыкальных инструментов: 2 рояля и 2 пианино (для специализации «Фортепиано»); 3 виолончели, скрипка и альт («Оркестровые струнные инструменты»); 4 баяна и 2 гитары («Инструменты народного оркестра»); 2 флейты и труба («Оркестровые духовые и ударные инструменты»); гармонь («Сольное и хоровое народное пение»). Для специальности «Хоровое дирижирование» приобретены хоровые станки.

Кроме того, для концертного зала закуплены светодиодные прожекторы, цифровой микшер, цифровой управляющий процессор, активный сценический монитор, вокальная и головная радиосистемы, стойка для акустических систем и другая техника.

В учреждении также обновлена мебель: парты, столы, шкафы и магнитно-маркерные доски. В библиотеку колледжа поступило 556 изданий музыкально-нотной литературы.

Пресс-служба Правительства Тверской области