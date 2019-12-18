Свыше 150 км дорог Тверской области включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год

В 2020 году в Тверской области в 1,5 раза вырастет протяжённость региональных дорог, включённых в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланирован ремонт 153 км дорог по сравнению со 104 км в 2019 году. Вопрос обсудили на заседании регионального Правительства, которое 18 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В рамках национального проекта в ближайшие 3 года планируется привести в нормативное состояние ключевые региональные дороги. Это дороги по социально значимым направлениям, магистрали, которые необходимы для реализации туристических и инвестиционных проектов», — сказал Игорь Руденя.

Национальный проект позволит обеспечить развитие так называемых «транспортных коридоров» Верхневолжья по ряду направлений. Будет обеспечена связь между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11, связь между магистралями М-9, М-10, М-11 и северо-западом Тверской области, рекреационной зоной озера Селигер. Также транспортные коридоры соединят северо-восток Тверской области, рекреационную зону Рыбинского водохранилища с федеральными автодорогами М-10 и М-11.

В следующем году будут отремонтированы дороги «Красномайский - Фирово», участки дорог «Осташков – Селижарово – Ржев», «Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское», «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» (до г. Красный Холм). Также в план на 2020 год включена дорога «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино и другие объекты.

Общий объём дорожного фонда Верхневолжья в 2020 году составит 10,9 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей предназначено на проведение работ на 480 км дорог региональной сети. 1,9 млрд рублей — финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 2021 год по национальному проекту запланирован ремонт 328 км дорог Тверской области, в 2022-м — ещё более 153 км.

В целом в ближайшие три года в Тверской области будет отремонтировано более 1800 км региональных дорог. Трёхлетняя программа принята впервые, это позволит качественно проводить ремонт значительных по протяжённости участков дорог.

В первую очередь работы будут организованы на дорогах, обеспечивающих доступность социальных и медицинских учреждений, реализацию инвестиционных проектов, подъезд к туристическим объектам.

На заседании Правительства Игорь Руденя подчеркнул - необходимо чётко соблюдать сроки проведения работ. Программа дорожных работ на следующий год принимается заранее, поэтому все контракты с подрядными организациями должны быть заключены до 1 марта 2020 года. Завершение работ – до 1 октября, вблизи учебных заведений – до 1 сентября 2020 года.

Особое внимание уделено повышению безопасности на дорогах в соответствии с задачами национального проекта. В план работ включено нанесение разметки термопластиком, обустройство шумовых полос, установка дополнительных дорожных знаков.

Пресс-служба Правительства Тверской области