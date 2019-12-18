10 новобранцев из Тверской области будут служить в Президентском полку

18 декабря в Твери проходит торжественная церемония отправки 10 призывников из тверского региона в войсковую часть 1005 – Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Приветствие участникам мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Это особая честь – вписать свои имена в историю прославленной воинской части, – подчеркнул Губернатор. – Офицеры и солдаты Президентского полка всегда были образцом безукоризненного мастерства, исключительной выучки. Представлять нашу страну и ее Вооруженные Силы на официальных мероприятиях самого высокого уровня, нести почетный караул в историческом центре столицы и обеспечивать безопасность Московского Кремля – это огромная ответственность. Желаю призывникам достойно выполнить воинский долг».

Новобранцы из Тверской области ежегодно пополняют ряды Президентского полка. В прошлом году в полк было направлено 10 юношей Верхневолжья.

Каждый год тысячи молодых людей из тверского региона встают в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, вносят вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

С 2003 года в Верхневолжье проходит областной День призывника. Он проводится дважды в год – в период осеннего и весеннего призывов. В этом году День призывника организован в Торжке, в войсковой части 45095, и в Твери, в войсковой части 41486.

В мероприятии традиционно принимают участие молодые люди призывного возраста из муниципалитетов Тверской области – школьники старших классов, студенты профессиональных училищ и средне-специальных образовательных организаций. Проходят экскурсии по войсковым частям, демонстрация военной техники и образцов вооружения, знакомство с армейским бытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области