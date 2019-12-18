В Центре «Мой бизнес» предпринимателям Тверской области расскажут о снижении налогов

В Тверской области снижены налоги для бизнеса. Предприниматели Верхневолжья могут воспользоваться законодательными новациями, которые приняты в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени и направлены на развития предпринимательства в регионе, оптимизации нагрузки на бизнес, увеличение доходности и улучшение условий работы для инвестиционных компаний.

«Приоритетными для нас являются сельское хозяйство, туристическая отрасль, промышленность, лесообработка и лесозаготовка. Данные меры дадут дополнительный экономический эффект, увеличение субъектов малого и среднего бизнеса по разным отраслям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принят закон о снижении в 2 раза ставки упрощенной системы налогообложения по 40 видам деятельности для компаний, которые будут созданы в нашем регионе с января 2020 года. Это означает, что процентная ставка будет снижена с 6% до 3%, а для IT-компаний и вовсе до 1,5%.

Во втором виде для расчёта используют разницу доходов и расходов. Процентная ставка налога — от 5 до 15 %. В Тверской области эта ставка так же снижена в 2 раза, то есть вновь созданные предприятия будут платить не 15%, а 7,5%, а IT-компании - только 5%.

Еще один нормативно-правовой акт затрагивает компании, которые работают в рамках патентной системы. Тверская область воспользовалась возможностью устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на одну единицу средней численности наемных работников, тогда как ранее было в зависимости от средней численности. Таким образом, можно рассчитывать доход не по группе сотрудников, а по конкретным значениям количества наемных сотрудников. Это позволяет в целом ряде случаев значительно уменьшить стоимость патента.

Третий закон касается приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тверской области. Принят значительный налоговый вычет при приобретении оборудования с 3 по 10 амортизационные группы для инвестиционных проектов. Это законотворческое решение принесет значительный дисконт по налогу на прибыль для предпринимателей.

За консультацией предприниматели могут обращаться в Центр оказания услуг «Мой бизнес» по телефонам (4822) 36-11-69, 8 800 200 11 69 или по адресу Тверь, пр-т Победы, 14.

Центр оказания услуг «Мой бизнес», который был открыт в Твери в октябре 2019 года, часть реализации в Верхневолжье национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«Мы перезагружаем всю систему поддержки бизнеса в нашей области. Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг», - отметил на открытии Центра Губернатор Игорь Руденя.

Центр «Мой бизнес» - это единое окно предоставления государственных услуг для среднего и малого бизнеса. Новое учреждение объединило региональные организации: Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса.

Сотрудники Центра помогут предпринимателям подобрать актуальные меры региональной и федеральной государственной поддержки, в том числе льготные микрозаймы и кредиты, гарантии, лизинг, гранты компаниям в сфере туризма, АПК, туризма и другие, проведут консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Также в Центре предприниматели могут бесплатно воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными рабочими местами в коворкинге, конференц-залом, принять участие в разнообразных образовательных мероприятиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области