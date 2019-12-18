Молодежная хоккейная команда «Динамо» сыграет в Твери домашние матчи с одноклубниками из Санкт-Петербурга

19-20 декабря на льду СК «Юбилейный» Твери в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги сыграют МХК «Динамо» и МКХ «Динамо СПб». Два матча с питерским «Динамо» станут для нашей «молодежки» заключительными домашними играми в 2019 году.

Сегодня Тверская область является тренировочной площадкой двух команд: в областной столице размещена команда Высшей хоккейной лиги – «Динамо» (Тверь) и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо» (Москва). В июне 2019 года соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков.

По мнению Игоря Рудени, это событие стало важной страницей в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея.

Соглашение закрепляет взаимодействие сторон по созданию условий для развития хоккея в Тверской области, формирования здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта.

Важная для регионального Правительства задача – обеспечить жителям региона доступность и комфортные условия для занятий спортом.

Сегодня хоккей – в числе популярных дисциплин в Тверской области. Отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Создана молодежная команда «Тверичи».

В Верхневолжье начинали спортивный путь многие известные хоккеисты. Это олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов.

В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.

Пресс-служба Правительства Тверской области