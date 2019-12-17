Более 450 работ от школьников и студентов Тверской области поступило на конкурс «Главное в жизни – семья!»

17 декабря в Твери в детском технопарке «Кванториум» состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса среди школьников и студентов «Главное в жизни – семья!», организованного при поддержке регионального Правительства.

На конкурс было представлено более 450 творческих работ, посредством которых участники раскрывали ключевые темы мероприятия: «Роль матери и отца в семье», «Много детей – много счастья», «Ответственность родителей и ответственность детей», «У каждого ребенка должна быть семья», «История рода и связь поколений» и другие.

Победителями в номинации «Литературная работа» стали Александр Иванов (д. Староселье, Калининский район), Евгения Боброва (п. Мошки, Торжокский район), Виктория Кекке (Нелидовский городской округ); в номинации «Лозунги, девизы» - Артем Юрченко (г.Тверь) и Дмитрий Боронкин (ЗАТО Солнечный); в номинации «Рисунки, плакаты» - Данил Соловьев (г.Тверь), Алина Пекина (Осташковский городской округ), Ксения Герасимова (г.Тверь).

В номинации «Фотография» победу одержали Тимофей Бачинский (г. Тверь), Даниил Козлов (п. Редкино), Елена Орлова (г.Торопец); в номинации «Видеоролик» - Тимофей Чуваев (г.Лихославль), видеостудия «Киношники» МОУ СОШ № 50 (г.Тверь), Алиса Кисляк (Осташковский городской округ); в номинации «Мультимедийный продукт» - Абигаль Курочкина (г.Тверь), Мария Никонова (г.Кимры). Также определены призёры конкурса, занявшие вторые и третьи места.

Лучшие работы будут использованы для создания социальной рекламы.

Конкурс направлен на укрепление института семьи, духовно-нравственное воспитание молодого поколения, повышение социальной культуры и ответственности молодёжи.

Поддержка семьи и детства — в числе приоритетов для Правительства Тверской области. Демографический пакет мер поддержки для молодых и многодетных семей обсуждался в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, которую 11 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня наша самая главная задача - это демография. Чтобы бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни создавали, всё это для будущих поколений», - отметил Игорь Руденя.

Для укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи в Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики, которое возглавила Светлана Ермакова.

С января текущего года многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз ТКО, весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита, в октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым. На сегодняшний день уже 1743 семьи Тверской области стали получателями регионального подарка для новорождённых.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Пресс-служба Правительства Тверской области