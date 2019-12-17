Более 1740 семей Тверской области получили региональный подарок для новорождённых

1743 семьи Тверской области стали получателями регионального подарка для новорождённых. Мера социальной поддержки введена с 1 октября текущего года в рамках национального проекта «Демография» по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Наша задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. Демография определяет тренд развития региона и будущее Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В подарочный набор входят 58 предметов: постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы, в том числе продукция тверских производителей. Состав набора был сформирован с учетом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов.

Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Жители Тверской области могут поделиться своим мнением о региональном подарке для новорождённых, пройдя интернет-опрос по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zKZSyzsGAQGhXc7yzrU1jA5VQhHA63yVXQXM_bOrX_4F1g/viewform.Предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе о содержании подарка.

В сентябре текущего года также принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области