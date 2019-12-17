В Тверской области готовятся к 12-й в истории России и первой цифровой переписи населения

В Тверской области прошел круглый стол, посвященный подготовке к Всероссийской переписи населения, которая стартует в стране в октябре 2020 года. ВПН-2020 станет 12-й в истории России и первой цифровой переписью населения.

Благодаря Всероссийской переписи станут известны точные цифры о численности населения и национальном составе, а также продемонстрированы социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.

В Тверской области результаты переписи позволят оценить реализацию задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей, по улучшению демографической ситуации, развитию сельских территорий, миграционной политике и других.

В круглом столе о подготовке к ВПН-2020 приняли участие представители Тверьстата, Министерства экономического развития Тверской области и других областных структур, администрации Твери, Тверского государственного университета, волонтеры, активисты общественных организаций, СМИ.

Главными темами стали международный опыт проведения переписи населения, механизмы и технологии получения и обработки данных, участие добровольцев и другие вопросы.

Основной акцент во время проведения переписи 2020 года будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении гражданами электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг.

Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, вместо бумажных бланков переписчики используют планшеты. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.

С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно участвовать в переписи на портале «Госуслуги».

С 4 по 27 октября мероприятие пройдет в традиционном формате: переписчики обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны. Переписчики будут в специальной экипировке, при себе у них должно быть удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда люди смогут обратиться самостоятельно.

Жителей отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

Первые результаты Всероссийской переписи населения станут известны в декабре 2020 года.

Предыдущая Всероссийская перепись проходила в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий. Перепись 2020 года позволит оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

В настоящее время в Верхневолжье проживает более 1,2 миллиона человек. Городское население региона составляет 76%, сельское – 24%. Третья часть – 421 тысяча человек – являются жителями областной столицы.

Жителей Тверской области приглашают стать волонтерами ВПН-2020, регистрация проходит на https://1year.strana2020.ru/volunteer.php.

Пресс-служба Правительства Тверской области