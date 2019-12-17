Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на выставку театрального костюма, приуроченную к Году театра в России

19 декабря 2019 года в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется выставка театрального костюма «Гардероб Мельпомены». Мероприятие приурочено к Году театра, который объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным.

В числе основных задач Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В Тверской области уделяется особое внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы. В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов направлено около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На выставке «Гардероб Мельпомены» будут представлены сценические костюмы и реквизит Тверского академического театра драмы, Театра юного зрителя, Тверского государственного театра кукол, народного театра-студии «Премьер», театра-студии «Зеркало», народного театра «Дебют» (Удомельский городской округ), театра моды «Блестящие» (ЗАТО Озерный).

Открытие выставки состоится в 15.00. Сюрпризом для гостей вернисажа станет дефиле в театральных костюмах. Его представит народная студия «Блик» (г.Торжок).

Выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.