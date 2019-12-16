Памятные мероприятия в честь Дня освобождения Калинина завершились в Твери акцией «Свеча памяти» и салютом

16 декабря, в 78-ю годовщину со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, у Обелиска Победы в Твери состоялась патриотическая акция «Свеча Памяти».

Представители молодежных объединений города зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Помним», почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу родного города. Затем мирное небо столицы Верхневолжья озарил праздничный салют.

«Мы все сегодня испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Создаётся Ржевский мемориал Советскому солдату, выходят фильмы, которые воспроизводят дни военного периода. Хочу пожелать всем самого главного – чтобы мы любили свою Родину, созидали на нашей российской земле», — отметил Губернатор Игорь Руденя на торжественном митинге у Обелиска Победы, посвящённом Дню освобождения Калинина.

Памятные мероприятия в честь Дня освобождения Калинина начались в городе в 8 утра - в тверских храмах прошли панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество.

Затем состоялась церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Участие в памятном мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Игорь Руденя, жители города.

В полдень участники торжественного митинга возложили цветы к подножию Обелиска Победы. Войска Тверского гарнизона прошли торжественным маршем. В память о погибших защитниках Калинина была объявлена минута молчания.

Всего в этот день в муниципальных учреждениях культуры и образования прошло более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.

Враг вплотную подступил к городу 13 октября 1941 года. Немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области