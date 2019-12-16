Игорь Руденя в 78-ю годовщину со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

16 декабря в Твери проходят торжества в честь 78-й годовщины со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. У стелы «Город воинской славы» состоялась церемония возложения цветов. Участие в памятном мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, жители города.

Участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

После торжественной церемонии состоялась встреча Игоря Рудени с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Мы все вам безмерно благодарны, за то, что вы сделали для нас. Сегодня каждый житель Твери и области повторил историю родного края. Для нас это история, для вас – целая жизнь. Мы даже представить сегодня не можем, что вам пришлось пережить. Вы совершили огромный подвиг. Наша страна непобедима, потому что наши люди сильны духом», - сказал на встрече Губернатор Игорь Руденя.

Ветераны поделились воспоминаниями о пережитых военных годах, о том, как защищали родной Калинин. Также шла речь о патриотическом воспитании молодого поколения. Ветераны отметили - «пока они в строю, есть силы и бодрость духа, в этой работе они будут приниматься самое активное участие».

Памятные мероприятия в честь Дня освобождения Калинина начались в городе в 8 утра - в тверских храмах прошли панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество.

В 12:00 у Обелиска Победы начнется торжественный митинг, прохождение торжественным маршем курсантов и слушателей ВА ВКО им. Г.К. Жукова, суворовцев, юнармейцев.

В 14:30 в ДК «Химволокно» стартует праздничное мероприятие «Пусть мерой чести будет Калинин». В 18:45 на площади Победы пройдет традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Праздник завершится в 19:00 салютом.

Всего в этот день в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдет более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.

Враг вплотную подступил к городу 13 октября 1941 года. Немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области