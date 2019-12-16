В Тверскую область не будут ввозить московский мусор

Власти Москвы определились, куда будет вывозиться мусор из города. Проектом новой территориальной схемы обращения с отходами, размещенном на сайте мэрии Москвы, предполагается, что мусор будет утилизироваться как в самой столице, так и направляться на объекты, расположенные в Московской, Калужской и Владимирской областях. Об этом сообщает РБК. Тверская область в документе не упоминается.

Напомним, 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года губернатор Игорь Руденя в очередной раз подтвердил, что Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы из других субъектов.

«Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов», – заявил Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект анонсирован в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Игорь Руденя также отметил, что активно ведется образовательная работа, начиная с детей младшего возраста. Кроме того, в планах – развитие системы раздельного сбора отходов у населения.

Сейчас в регионе ведётся работа по созданию новой инфраструктуры по обращению с отходами. Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

По региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа.