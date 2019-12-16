В Ржеве начал работу современный комбикормовый завод

В Ржеве запущена первая очередь современного комбикормового завода ГК «Агропромкомплектация». Это один из крупнейших инвестпроектов в АПК, которые в настоящее время реализуются в Тверской области. На предприятии создано 90 новых рабочих мест.

Выход предприятия на проектную мощность позволит объединению увеличить общий объем производства комбикормов до 900 тыс. тонн в год. В 2019 году на территории Ржевского района были введены в эксплуатацию два свиноводческих комплекса «Агропромкомплектации» и новый элеватор. Комбикормовый завод будет обеспечивать животноводческие предприятия компании собственными гранулированными комбикормами.

«Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области. Сегодня мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в настоящее время в АПК Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 57 млрд рублей и созданием более 3400 рабочих мест.

В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 млрд рублей.

Среди наиболее крупных инвестпроектов наряду с проектами «Агропромкомплектации» в Ржевском районе – строительство свиноводческого комплекса на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе.

В сентябре текущего года в Правительстве Тверской области было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Это будет самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы: порядка 700 рабочих мест, 18 млрд рублей инвестиций.

В целом в этом году государственная поддержка развития сельского хозяйства Тверской области составила около 2 млрд рублей. Ключевое направление – поддержка сельскохозяйственных предприятий.

С 2020 года стимулирующие субсидии будут направляться на развитие льноводства, производства молочной продукции, говядины. Также в приоритете – содействие малым формам хозяйствования. В регионе установлена 50% субсидия за счёт областного бюджета на машиностроительную продукцию для льноводства.

Субсидируется приобретение оборудования для производства и глубокой переработки молока. Для повышения темпов ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году выделено 43,8 млн рублей. При поддержке областного бюджета сельхозпроизводители региона приобрели 104 единицы техники.