В Тверской области в рамках экологической акции школьники собрали для утилизации пять тонн батареек

В Тверской области завершается первый этап экологического проекта «Сдай батарейки с компанией Duracell». За время проведения учащиеся Твери и Тверской области смогли собрать около пяти тонн батареек. Договоренность о реализации экологических проектов, направленных на сохранение окружающей среды, была достигнута на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года между Правительством Тверской области и компанией «Duracell Russia».

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Мы связываем понятие экологии с уровнем развития общества. Подобные акции направлены на повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Сдай батарейки с Duracell» реализуется в стране с 2018 года. В Верхневолжье в сборе батареек приняли участие более 140 школ Твери, Вышневолоцкого и Нелидовского городских округов, Бежецкого, Торжокского, Бельского, Западнодвинского, Старицкого и других районов. Акция проходит при поддержке регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство», что дало возможность охватить большую часть территорий.

– Мы уже участвовали в сборе «Добрых крышечек», – рассказывает девятиклассница Заволжской школы им. П.П. Смирнова Ирина Напалкова. – Когда в школе предложили отдельно собирать батарейки, мы сразу поддержали эту идею. Ребята знают, что это опасный вид отходов, который отравляет почву, воду. Этот проект позволяет направить его на утилизацию, тем самым сохранять природу.

– Наши родители тоже присоединились к акции, – дополнила восьмиклассница учреждения Анна Иванова. – Самостоятельно направить батарейки на переработку сложно.

В рамках проекта в школы Тверской области были направлены контейнеры или специальные пакеты для сбора использованных батареек, которые необходимо сортировать отдельно от прочего мусора и затем сдавать на утилизацию. Переработка является наиболее экологичным способом утилизации.

Любая неутилизированная батарейка представляет серьезную угрозу для окружающей среды. За время своего разложения один элемент питания способен загрязнить около 20 квадратных метров земли.

Сданная отдельно батарейка становится ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов, от карандашей до рельсов. Эффективность утилизации составляет 94,4% (на 1 000 кг батареек извлекается 944 кг полезных материалов, из них железа 19,8%, цинка 14,2%, марганца 35,7%, графита 8,7% и электролита 21,6%).

Из Тверской области отслужившие элементы питания будут направлены в Ярославль в Национальную экологическую компанию.