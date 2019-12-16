Столица Верхневолжья отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 16 декабря, в Твери проходят торжества в честь 78-й годовщины со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В 8 утра в тверских храмах начались панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем в столице Верхневолжья состоятся традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям.

Со знаменательной датой жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Освобождение Калинина стало одним из решающих событий в битве за Москву. Здесь советские воины преградили путь к столице элитным частям вермахта, завоевавшим всю Европу, развенчали миф о несокрушимости врага. В наших сердцах всегда будет жить память о подвиге защитников города Калинина, ставшего первым освобождённым областным центром нашей страны. Особой признательности заслуживает самоотверженный труд всех, кто возродил город из руин, сохранил его выдающееся наследие для потомков», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

В 11:00 у стелы «Город воинской славы» состоится церемония возложения цветов. В 12:00 у Обелиска Победы начнется торжественный митинг, прохождение торжественным маршем курсантов и слушателей ВА ВКО им. Г.К. Жукова, суворовцев, юнармейцев.

В 14:30 в ДК «Химволокно» стартует праздничное мероприятие «Пусть мерой чести будет Калинин». В 18:45 на площади Победы пройдет традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Праздник завершится в 19:00 салютом.

Всего в этот памятный день в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдет более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.

На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении. Немецкое командование отводило особое значение городу как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Враг вплотную подступил к Калинину 13 октября 1941 года. Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области