Гостей «Зимней сказки» на Академической даче в Тверской области ждёт встреча с Дедом Морозом и символом 2020 года из города Мышкина

Сегодня, 14 декабря, на Академической даче имени И.Е. Репина в Вышневолоцком городском округе пройдет Арт-фестиваль «Пленэр на Академичке» - «Зимняя сказка».

«Пленэр на Академичке» входит в событийный календарь Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, событийный туризм является перспективным направлением отрасли, его развитие способствует созданию интересных для жителей Верхневолжья культурно-событийных площадок, привлекает в регион гостей. Интерес к такому формату отдыха растет как среди самостоятельных туристов, так и участников турбизнеса, расширяющего свои предложения.

Гостей «Зимней сказки» ждет встреча с героями национального эпоса – российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Дедом Морозом из республики Беларусь, Дедом Морозом из Бурятии, символами предстоящего 2020 года – мышиной четой из города Мышкина Ярославской области,

Для участников арт-фестиваля подготовлена развлекательная программа: гости праздника смогут поучаствовать в церемонии зажжения огней на главной вышневолоцкой елке, в новогодних мастер-классах и квестах, посмотреть лазерное шоу, фейерверк. Также откроется новогодняя ярмарка, будут действовать почта Деда Мороза, «Терем подарков», пройдут экскурсии по музею И.Е. Репина. Начало праздника в 13.00.

Академическая дача имени И.Е. Репина – старейшая и широко известная творческая база Союза художников России, куда уже более 100 лет российские живописцы съезжаются для участия в коллективных пленэрах. На «Академичке» в разные годы работали И. Репин, А. Куинджи, И. Бродский, В. Серов, П. Чистяков, С. Виноградов, В. Бакшеев, С. Абугов, И. Левитан, М. Курилко, П. Митурич, Н. Рерих, А. Рылов, А. Васнецов, К. Богаевский, А. Рябушкин, А. Яковлев, Н. Богданов-Бельский и другие известные русские художники.

В настоящее время на даче проводятся пленэры с участием современных мастеров. В мае 2018 года на «Академичке» состоялось торжественное поздравление с 90-летием народного художника СССР, академика Российской Академии художеств Валентина Михайловича Сидорова, чья жизнь и творчество тесно связаны с тверским краем.

Пресс-служба Правительства Тверской области